Beretta: “Inter, consapevolezze rafforzate. La scelta di non schierare Dzeko…”

L'allenatore ha detto la sua sulla sfida di Anfield e sulle scelte di Inzaghi che non ha mandato in campo il bosniaco

Eva A. Provenzano

A Skysport, all'indomani dalla vittoria dell'Inter ad Anfield con l'eliminazione dalla CL, si è parlato del momento dei nerazzurri con Mario Beretta. L'allenatore ha sottolineato: "Innanzitutto Inzaghi ha cercato di far dare il meglio ai suoi. Quando ha fatto l'1-0 e il Liverpool non ha mai dominato, non si sa mai cosa può succedere, il calcio regala sorprese, ovvio che ci avrà fatto un pensierino".

-La scelta di non inserire Dzeko neanche in corsa?

Chi meglio di Inzaghi può decidere le cose, studiare gli avversari e mettere la squadra migliore in campo? Se ha optato per delle sostituzioni anziché altre bisogna fare delle considerazioni su vari aspetti. Se ha valutato così, l'ingresso di Vecino, poteva essere l'ingresso di un giocatore che è bravo ad attaccare l'area, un centrocampista che permette alla squadra di non perdere l'equilibrio perché comunque sei sull'1-0, basta un episodio per andare sul 2-0 e ci ha provato mettendo un centrocampista con certe caratteristiche. Non è detto che più attaccanti metti più gol fai.

-La partita di Anfield può dare più consapevolezza all'Inter e una spinta per il campionato?

Al netto del dispiacere di essere eliminati, la squadra ne esce rafforzata se si guarda a prestazione e risultato contro una formazione con il Liverpool, con uno score di 21 vittorie e 6 pareggi, c'è rammarico ma consapevolezza di aver giocato alla pari contro una squadra giocata al top.

-Come si fa a migliorare sui dettagli?

Francamente non lo so. Sono cose che succedono: chi gioca a calcio sa che può capitare quello che è successo a Sanchez, come anche per Barella che ha una carica e una determinazione che sono la sua forza, a volte va un po' oltre, ma sono momenti che tanti giocatori hanno vissuto.

(Fonte: SS24)