Beppe Bergomi, a Reggio Calabria ospite di Calciomercato l'Originale, ha parlato della sua esperienza come commentatore, un'opportunità che per lui è arrivata quando ha smesso di giocare. «Quando ho smesso di giocare mi hanno detto se volevo fare il commentatore. Io da poco loquace ed estroverso ho detto avete sbagliato persona. Ma invece dopo la prima telecronaca mi hanno che avevo i tempi televisivi. Poi ho avuto le mie occasioni. Per esempio mi chiamò Sacchi per l'Under21 ed era però il periodo in cui chi allenava l'Under21 smetteva di allenare. A Sky sono nella mia zona di comfort, ci sto bene, siamo un bel gruppo e mi piace stare qua», ha raccontato a Bonan.