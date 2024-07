Grande vantaggio dell’Inter nella corsa scudetto? Non siamo nell’epoca dei 9 scudetti della Juventus, le altre lì erano in difficoltà, ora non è così. Se l’Inter non avrà la ferocia agonistica e la stessa attenzione… dovrà stare attenta e concentrata. Serve la stessa ferocia dell’anno scorso, altrimenti diventa difficile ripetersi”, ha risposto Bergomi.