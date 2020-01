Bergomi: “Inter, col Cagliari non sarà semplice. Barella? Può rendere ancora di più se…”

Intervistato da L’Unione Sarda, l’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato della sfida di domenica alle 12.30 contro il Cagliari e dell’impatto di Barella nel mondo nerazzurro:

Che partita si aspetta domenica?

“Bella e combattuta. Sarà molto diversa dalla sfida di Coppa anche perché il Cagliari non schiererà le seconde linee. Ho visto il confronto a Brescia e i rossoblù si sono ripresi dopo qualche risultato non esaltante. La squadra ha giocato con la solita qualità e non sarà semplice per l’Inter”.

Il Cagliari può centrare l’obiettivo Europa League?

“La vedo difficile. I sardi hanno costruito un grande organico sfruttando alcune situazioni di mercato interessanti e andando a pescare giocatori con motivazioni importanti: nel calcio sono tutto. Allo stesso tempo bisogna considerare il ritorno del Milan che con Ibra ha fatto un grande salto. Occhio anche al Torino e al Napoli che non si possono escludere dalla lotta europea”.

L’impatto di Barella sull’Inter

“Non mi ha sorpreso. Sapevamo tutti delle sue qualità sia tecniche che carismatiche. All’Inter ha sofferto all’inizio, ma poi si è ambientato alla grande. Vorrei che fosse un po’ più libero da compiti tattici perché potrebbe rendere ancora di più”.