Bergomi: “Episodio cambia la gara, Barella deve fare fallo. Inter fatica con squadre chiuse”

"Partita che viaggiava su un sottile equilibrio, nel primo tempo Inter avanti. Ma quando c'è equilibrio non puoi sbagliare. L'Inter ha preso gol dal suo corner e da lì la partita è cambiata. L'Inter si stava facendo preferire, ma non dominava, bastava un episodio e ha preso gol su un calcio d'angolo a favore. Barella deve fare fallo lì. le altre squadre stanno in partita, l'Inter ha perso 5 partite. Ha solo 5 squadre dietro per gol subiti, l'aspetto mentale incide. Continuo a pensare che le partite migliori le fa se ci sono squadre che giocano aperte, la Juve ha concesso poco. Attaccare a difesa schierata, questa squadra continua a fare fatica. Rispetto a quella che ha vinto il campionato quest'Inter è meno forte. L'Inter deve sempre cercare di fare la partita. Ha perso un giocatore come Perisic che ti dava molte soluzioni in più. Per dribbling tentati l'Inter è una delle ultime. L'Inter ha giocato due mesi senza i giocatori migliori. Quando arrivano gli scontri diretti vengono fuori le fragilità".