«Mi piace l'idea di far giocare insieme Bastoni e Calafiori, essere propositivi è importante. Poi è un'avversaria da testare contro avversarie diverse, con tutto il rispetto per l'Albania - che non è una grande Nazionale anche se nel finale ha avuto la sua occasione di pareggiare - dovremo quindi vedere». Beppe Bergomi ha parlato su Skysport della difesa dell'Italia, in particolare dei due centrali impiegati da titolari nella gara d'esordio dal ct Spalletti.