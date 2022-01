Bergomi: “Inter incastrata con tanti impegni. Il Milan è forte e ci sarà fino alla fine”

L'ex capitano nerazzurro ha parlato della classifica e anche del calendario che aspetta la squadra di Inzaghi

«Ho parlato con più allenatori e nessun allenatore era favorevole al calendario asimmetrico. Non capisco perché abbiano messo tanti scontri diretti, forse nella logica per liberarli nelle coppe. Ma sono concentrati veramente. L'Inter per esempio ha Lazio, Atalanta, Milan, Napoli e poi la CL. La cosa che continuo a ribadire è che quando sei un allenatore e ti mettono la partita di recupero a metà settimana non è facile, anche questo sarà un grattacapo per l'Inter. Mentre le altre sono di media o bassa classifica, l'Inter verrà incastrata per i tanti impegni e sarà difficile e il Milan è forte: se la giocherà fino alla fine. Il Napoli era la mia favorita a inizio stagione, ha avuto troppi infortuni a inizio stagione».