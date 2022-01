Bergomi: “Paragone Leao-Henry? Sembra eccessivo adesso. Con l’Inter l’ho marcato e…”

L'ex capitano nerazzurro ha commentato il paragone fatto dall'allenatore del Milan tra il suo attaccante e l'ex campione francese

Del confronto dell'allenatore del suo giocatore con l'ex attaccante francese ha parlato Beppe Bergomi su Skysport: «Leao come Henry? Potenzialmente è un grande attaccante. Il paragone sembra eccessivo in questo momento. Henry l'ho marcato quando aveva 18 anni in una semifinale di Coppa Uefa, lui nel Monaco, io nell'Inter. La finale l'abbiamo persa con lo Shalke04, per poi vincerla l'anno dopo. Mi ricordo che un osservatore mi disse: 'Marcherai un giocatore che diventerà uno dei più forti al mondo'. E lì ci aveva visto bene. Si vedeva, il passo, la velocità. Siamo riusciti a contenerlo abbastanza bene in quelle partite, però era forte. Leao mi piace, per il calcio di oggi, per le caratteristiche che ha è il giocatore perfetto».