Bergomi: “Inter bella, attacca con tanti uomini. Calhanoglu dal derby sembra un altro”

L'ex difensore dell'Inter, durante Sky Calcio club, ha parlato dell'ottimo momento della squadra nerazzurra

“L’Inter in questo momento sembra ingiocabile ma io continuo a pensare che, se dovesse passare, il Milan ha una squadra europea. Ma mai come quest’anno conta arrivare primi nel girone e non so quante italiane lo faranno. Inter bella, gioca bene, attacca con tanti uomini. Se devo trovare un giocatore dico Calhanoglu che dal derby sembra un altro giocatore. Poi importante la qualità delle giocate, sul secondo gol tocca la palla quasi per un minuto".