Inter, Bergomi: “I cambi di Conte? Avevano una logica. Forse ai tifosi non è andata giù…”

Nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato il pareggio dell’Inter contro la Roma. L’argomento principale sono le sostituzioni di Conte a partita in corso: “Conte ha dato la spiegazione per come la vedeva lui la partita, su quel terreno ha messo gente strutturata perché pensava di difendere in quella maniera. Aveva una logica quella che lui ha fatto, poi può essere giusta o sbagliata. Forse la sostituzione che non è andata giù ai tifosi è quella di Hakimi perché con la sua facilità di corsa ti poteva tenere su“.

Sullo scontro con la Juventus in programma domenica: “Entrambe arrivano bene perché l’Inter arriva da due prestazioni dove ha fatto un punto solo ma ha giocato bene. Qualche sbavatura perché quando prendi 4 gol in due partite… Anche la Juventus non sta facendo benissimo la fase difensiva“.

(Sky Sport)