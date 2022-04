Bergomi: “Col Verona Inter che non vedevamo da tempo. Questi i 3 momenti chiave del campionato”

Tre momenti importanti che hanno segnato il campionato dell'Inter di Simone Inzaghi, tornata padrona del proprio destino

"Tre momenti importanti nel campionato dell'Inter: nel girone d'andata perde con la Lazio, poi arriva una bella serie tra novembre e dicembre. Il secondo, il derby, che ha perso giocando bene. Il terzo, la vittoria contro la Juventus, arrivata pur non giocando bene. Grazie a quella, abbiamo visto la prestazione contro l'Hellas Verona, che non vedevamo da tempo. Contro il Verona Inzaghi ha fatto un cambio importante, inserendo Dimarco. E ha cambiato anche trama, dato che ha optato maggiormente per lanci lunghi. Questo perché il Verona accetta l'uno contro uno".