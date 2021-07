Bergomi: “Jorginho-Barella-Verratti centrocampo fantastico. Con l’Inghilterra…”

Le parole dell'ex centrale: "L'Italia in più dell'Inghilterra ha il gioco, siamo propositivi ed abbiamo un'identità ben precisa"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Beppe Bergomi, ex difensore, ha parlato così del percorso dell'Italia di Roberto Mancini: "L'Italia in più dell'Inghilterra ha il gioco, siamo propositivi ed abbiamo un'identità ben precisa. Jorgihno, Barella e Verratti formano un centrocampo fantastico. Anche le alternative sono ottime tipo Locatelli e Pessina. Chiesa è un giocatore da strappo, ha una velocità incredibile perché quando parte non lo fermi, ma non farei un paragone con Conti. Sono due giocatori diversi".