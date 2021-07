KPMG – Lukaku il più caro in A, Lautaro terzo. Sale Barella, vola Bastoni

Con l'Europeo molti giocatori, dell'Inter e non, hanno aumentato il proprio valore sul mercato. Prestazioni, gol, passaggi dei turni hanno contribuito ad aumentare il prezzo dei giocatori impiegati nelle competizioni delle nazionali. Bastoni e Barella sono tra i giocatori che sono riusciti a far aumentare il loro prezzo sul mercato. Il difensore è quello che ha avuto la crescita maggiore di tutti in serie A. KPMG ha calcolato per il periodo da aprile a luglio i cambiamenti di valore dei giocatori italiani e ha stilato anche la top 10 della Serie A tenendo conto anche di Europeo e Coppa America per chi era in Nazionale.