Inter, Bergomi: “City? Preoccupato da tempo. Mkhitaryan deve…”

Beppe Bergomi, a Skysport, ha parlato della finale dell'Inter contro il City. «Spaventato no, ma sono preoccupato ormai da tempo. Riconosco la forza di questa squadra nell'allenatore. Sono entusiasta del lavoro di Pep, ci ho parlato qualche volta, ama quello che fa, ha una grande passione e racconta tutto. Mi ha detto: 'Tutti pensano che io lavori solo sulla fase offensiva. Ma io lavoro sulla palla, su come recuperarla, come posizionarmi, come recuperarla velocemente'. E poi ogni anno cambia, quest'anno la novità in mezzo è Stones. Tutti difensori centrali, è diventata una squadra di struttura con un centravanti».