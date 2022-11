Bergomi: “Correa? Fedelissimo di Inzaghi. Ma una cosa è la Lazio, un’altra è l’Inter”

A Skysport si è parlato di Correa che non è riuscito alla fine ad arrivare ai Mondiali per un infortunio al ginocchio. Di Marzio ha spiegato che l'Inter non ha intenzione di lasciar andare il calciatore al momento e l'ex capitano interista, a proposito del giocatore argentino e del suo rendimento in nerazzurro ha detto: «Correa non è mai stato bene. Sicuramente è un fedelissimo di Inzaghi, ma una cosa è giocare nella Lazio, un'altra è giocare nell'Inter con un certo tipo di concorrenza. E quando devi entrate per pochi minuti ed incidere non è facile. Scetticismo di San Siro? Beh, San Siro è così e ci siamo passati tutti».