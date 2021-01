Bergomi: “Questo derby ha un grande significato, mostrare di che pasta siamo fatti. Sicuro…”

Beppe Bergomi è intervenuto prima del derby di Coppa Italia: “Ha un grande significato perché arriva in un momento particolare, finito il girone d’andata e devi dare un segnale alla tua stagione. Finora non ci ha visti protagonisti in Europa ma bene in campionato. Mentre i cugini stanno facendo bene in tutte le competizioni. Diventa importante far capire di che pasta siamo fatti. Pensare a questa gara e affrontarla con la giusta attenzione, quella che un derby richiede. Sono sicuro che faremo bene. Il mio gol contro il Milan in Coppa Italia? A noi bastava il pareggio, questo mio gol di sinistro su colpo di testa di Altobelli ci ha permesso di passare il turno e di vincerla. Un bellissimo ricordo. Il mio primo gol e poi proprio con i cugini. Sono dell’idea che bisogna andare avanti in tutte le competizioni. Stasera c’è qualche novità. Mentalmente quando esci da una competizione ti porta via qualcosa. Siamo nella parte di tabellone più dura, ma è sempre meglio andare avanti ragazzi. Ne sono convinto. Aspetto psicologico? All’andata l’Inter stava cercando di proporre un gioco molto diverso, molto offensivo, con il trequartista. Adesso ha cambiato atteggiamento, vuole ripartire. Dobbiamo avere il coraggio, essere molto aggressivi su Ibra. Importante riuscire a passare, anche sotto l’aspetto caratteriale ed emotivo”.

(Inter TV)