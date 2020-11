Bergomi: “Mai visto un Real così in difficoltà. Alla fine l’Inter non pareggia, addirittura perde”

L’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi, dopo aver commentato in diretta la sconfitta in casa del Real, ha espresso il suo giudizio sulla gara a Sky Sport:

“Non possiamo dire che l’Inter non abbia fatto una buona partita, a tratti l’ha dominata. Io un Real Madrid così in difficoltà non l’ho mai visto, l’ho affrontato tante volte. Poteva essere una grande occasione per fare risultato, alla fine non la pareggi, ma addirittura la perdi. Stessa situazione in cui ha preso gol anche nel derby, col Parma, dove sai che non sei veloce e non puoi sbagliare. Sei sempre in casa del Real, la prestazione è stata buona ma contro questo Real Madrid non portare a casa un risultato positivo non va bene”.