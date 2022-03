Bergomi: “Dybala non funzionale per l’Inter, ecco perché. E’ invece ideale per…”

L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha commentato la situazione di Dybala che al termine della stagione lascerà la Juve

"Continuo a pensare che Dybala è la Juve, faccio fatica a vederlo in un'altra squadra italiana. In Italia lui è Juve. È un giocatore forte, dispiace sia finita così. Dybala ha bisogno di un giocatore diverso rispetto a Dzeko se l'Inter vendesse Lautaro per arrivare al bianconero. Non ha gamba fa solo movimenti incontro, l'Inter attacca molto con le corsie, ma manca il riferimento davanti. Non lo vedo molto funzionale all'Inter, anche se può fare la seconda punta e in un 3-5-2 ci potrebbe stare. Ma coi giocatori attuali secondo me qualche problemino lo troverebbe Dybala".