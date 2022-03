Corsera: “Inter, Marotta in pole per Dybala: 7mln per 4 anni. Si può fare con quest’addio”

L’a.d. nerazzurro Marotta è in pole position per portare l’argentino ad Appiano: con un quadriennale a 7 milioni, si può fare

Dopo il mancato rinnovo con la Juventus, ora la domanda è una sola: dove giocherà il prossimo anno Paulo Dybala? Secondo il Corriere della Sera, la futura destinazione della Joya potrebbe essere l'Inter, con Beppe Marotta già al lavoro per convincere l'argentino ad unirsi alla causa nerazzurra. Spiega il quotidiano: "L’a.d. nerazzurro Marotta è in pole position per portare l’argentino ad Appiano: con l’addio di Sanchez e un quadriennale a 7 milioni, si può fare. Sullo sfondo Tottenham, Atletico Madrid, interessato a Dybala già in passato, Barcellona e Betis Siviglia".