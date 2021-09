Bergomi: “Fiorentina? Così può far male all’Inter. Vlahovic? Mi hanno detto che…”

Le parole dell'ex nerazzurro sul match di stasera: "La Fiorentina può far male all'Inter con personalità, senza snaturarsi"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida di oggi contro la Fiorentina: "La Fiorentina può far male all'Inter con personalità, senza snaturarsi: lo scorso anno lo Spezia di Italiano riuscì a fermare sul pari l'Inter. I viola mi hanno impressionato, giocano un buon calcio: per i nerazzurri sarà un ostacolo importante. Contro il Real l'Inter ha tirato 18 volte in porta... ma alla fine i cambi degli spagnoli hanno avuto la meglio. Vlahovic? E' fortissimo: il ragazzo di mia figlia, che è Gabriele Gori, mi ha detto che è un fenomeno. Mi sembra un ragazzo caratterialmente a posto, consapevole della propria forza: la Fiorentina ha uno degli attaccanti più forti in circolazione. Come fa a tenerlo? E' difficile... spesso il calcio non ti permette di tenere certi giocatori".