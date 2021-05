Bergomi: “Handanovic grande capitano. Storia Inter fatta di leader silenziosi”

L'ex capitano dell'Inter ha parlato del ruolo del portiere nerazzurro, giocatore di poche parole ma comunque leader

"È difficile capire perché all’Inter ci siano questi capitani “silenziosi”, io ho avuto un punto di riferimento importante nella mia carriera che era rappresentato dal povero Giacinto Facchetti. Per me è stata una grandissima persona, un grande esempio. Non ho mai giocato con lui perché quando ha smesso io stavo iniziando nel settore giovanile, poi in prima squadra. Però dopo è stato in contatto con me e quindi mi ha insegnato molto su cosa vuol dire indossare quella fascia. Io ho avuto altri capitani, poi dopo di me è arrivato un capitano come Zanetti. Anche lui è uno che non parla molto, ma io penso che non sia importante parlare tanto, l’importante è far capire che indossare la fascia di capitano non vuol dire solamente scambiare il gagliardetto con quell’altro.