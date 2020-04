Bergomi: “Inter, Icardi perfetto in coppia con Lukaku. Lautaro? Un delitto perderlo, ma…”

Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, Giuseppe Bergomi ha detto la sua sulla ripresa del campionato: “Per me il modello è l’Inghilterra, che ha numeri più simili ai nostri: se riparte la Premier deve ripartire anche Serie A“.

L’ex calciatore dell’Inter ha commentato le voci su un possibile trasferimento di Mauro Icardi alla Juventus e Lautaro al Barcellona: “Non è il tipo di giocatore che lascia lo spazio a Ronaldo in area di rigore. Se l’Inter dovesse lasciar partire Lautaro, Icardi sarebbe perfetto tatticamente in coppia con Lukaku. Ma non è possibile per quello che è successo. Lautaro al Barcellona? È un ottimo giocatore che sta diventando un campione. Perderlo sarebbe un delitto, ma 111 milioni sono tanti soldi da poter reinvestire. Ha qualità tecniche e fisiche e sarebbe perfetto per il gioco del Barcellona”.