Bergomi: “Higuain fondamentale per la Juve, se non torna è un problema. Il protocollo…”

Beppe Bergomi, in collegamento per Sky Calcio Club, ha parlato della ripresa del campionato e anche della questione Higuain, dall’Argentina minacciano che l’attaccante non voglia tornare in Italia:

“Higuain unico centravanti che la Juve ha in rosa. È importante, è fondamentale che torni per la Juventus perché non ha un attaccante come lui. Il protocollo è fatto bene, ma se chi è positivo poi ha una ricaduta è un problema. I calciatori potrebbero non essere tutti sereni. Nella fase finale fare stravolgimenti tattici ha poco senso”.