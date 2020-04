Di Marzio: “Icardi? Al PSG non conviene una cosa, possibile mossa di Leonardo. L’Inter e la Juve…”

Il noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato della situazione di Mauro Icardi e l’intreccio di mercato che vede coinvolte Inter, Juventus e Paris Saint-Germain.

“Il PSG è molto contento di Icardi. Vogliono riscattarlo. L’opzione scade a fine maggio. È possibile che Leonardo chieda uno sconto, l’Inter attende. In caso di cessione in Italia, il Paris Saint-Germain dovrà versare altri 15 milioni per un totale di 85: non converrebbe ai francesi fare scambi con la Juve. I bianconeri continuano monitorare la situazione dell’argentino. Vedremo la mossa di Leonardo“.