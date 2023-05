Bergomi: “Farris ha dato un’indicazione su Lukaku. Inzaghi rispetto al passato…”

Beppe Bergomi ha parlato dell'Euroderbya Skysport a cominciare da un aspetto in particolare, il numero di presenze in Europa in totale delle due rose. «Sono importanti tante presenze in Europa, sicuramente la rosa dell'Inter è più anziana e quindi ha più esperienza. Ma è importante che l'esperienza sia corroborata dalla condizione e la squadra nerazzurra in questo momento sta bene. E deve tenere questa condizione ancora per un po' di tempo. E non è facile. È la storia di questi anni in cui l'Inter ha fatto registrare dei filotti di vittorie o risultati importanti e questi giocatori se stanno bene fisicamente con l'esperienza che hanno allora fanno la differenza».