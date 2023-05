Vieri: “Inter, tieni Lukaku. Euroderby? Devono giocare per vincerlo anche sopra 2-0”

Non ho visto la partita. Ma ci sta se si pensa al derby. Sicuramente l'Inter ha portiere e difesa che prendono pochi gol. Ma per la CL di martedì nel calcio può succedere di tutto. Negli ultimi venti-trenta anni abbiamo visto di tutto. La palla è rotonda davvero, fa quello che vuole e va dove vuole, non si può controllare. Può succedere di tutto. I nerazzurri devono prepararsi al meglio. Sicuramente il Milan lo farà perché è sotto. Può accadere tutto perché poi è un derby. E in quelle gare, come si è visto in passato, può accadere di tutto, in qualsiasi momento. Sarà comunque una grande partita. L'Inter ha un vantaggio piccolo ma deve giocare per vincere e fare gol.