Bergomi: “Inter, nella sofferenza vinto con merito. Atletico non forte, di più”

Beppe Bergomi , su Skysport, in sede di commento ha detto la sua sulla partita di andata degli ottavi di Champions vinta dall'Inter contro l'Atletico Madrid per uno a zero con gol di Arnautovic. Tante le chance sprecate dai nerazzurri che sono poi riusciti a sbloccare con l'attaccante che ha dovuto sostituire Thuram per infortunio.

«Nella sofferenza c'è stata l'Inter, ha rischiato il giusto ma ha avuto occasioni limpide nel primo e nel secondo tempo. Quindi sembra proprio abbia vinto con merito. Si è dimostrata una squadra matura, intelligente contro la formazione di Simeone che non è forte ma di più. Dall'alto le cose si vedono: i suoi uomini non hanno paura nell'uno contro uno, ti puntano, gente di qualità, in mezzo al campo palleggiano bene, hanno forza fisica Samuel Lino e Witsel dietro i migliori per l'Atletico. Per l'Inter i migliori Bastoni, de Vrij e Arnautovic», ha concluso.