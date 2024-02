Intervenuto a Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così degli obiettivo della squadra nerazzurra: "Credo che l'obiettivo principale sia la seconda stella, con quei punti di distacco e con questo punto gli sforzi vanno concentrati lì. Poi quando vai in Europa sei l'Inter, sei andato in finale: devi pensare di andare avanti il più possibile. Ma ricordiamoci sempre il percorso dell'anno scorso, lo dico senza sminuire il percorso dell'Inter: un po' di favori nel sorteggio le italiane li hanno avuti e non hanno incontrato Real e City. Ma quest'anno chi uscirà tra Atletico e Inter può fare un percorso abbastanza lungo: sono due squadre che un po' si assomigliano, Simeone non mette più il pullman e riparte, adesso palleggia e ti stritola. Poi ha un giocatore come Griezmann che ha un'intelligenza incredibile: se l'Inter passerà, potrà sognare ancora in grande".