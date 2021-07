Bergomi: “Inter, Barella capitano per 10 anni. Si è visto il lavoro di Conte”

Il pensiero della storica bandiera nerazzurra a proposito del centrocampista in evidenza anche con l'Italia

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Fcinter1908.it, Beppe Bergomi ha speso parole importanti per Nicolò Barella. Questo il suo pensiero: “E’ prontissimo anche per diventare capitano: deve solo migliorare nella gestione delle proteste. Quest’anno all’Inter ha fatto una cosa fantastica giocando per molte partite in diffida, gestendosi per evitare la squalifica. Si è visto tanto il lavoro di Conte su di lui, deve continuare su questa strada. Farà il capitano dell’Inter per dieci anni perché ha tutto: tecnica, inserimento, personalità e anche la sensibilità giusta. Gli ho chiesto un messaggio per una bimba ammalata e lui non ha esitato un attimo nel mettersi a disposizione”.