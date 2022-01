Bergomi: “Inter, col Bologna apertissima. Sorpreso da Inzaghi: pensavo che…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Il lavoro di Inzaghi è sotto gli occhi di tutti: ha una squadra bella da vedere, che segna tanto e subisce poco"

Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni de Il Resto del Carlino. Queste le sue parole sulla gara di domani tra Bologna e nerazzurri, a detta sua assolutamente non scontata: «Nel calcio mai. Anzi, in emergenza, tante volte chi entra dà il massimo, tira fuori quel qualcosa in più. Prendo d'esempio l'ultimo Fiorentina-Milan: i viola avevano tutta la difesa fuori, eppure hanno vinto. I nerazzurri dovranno diffidare del Bologna, fare una gara molto attenta».