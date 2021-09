Bergomi: “Inter, Dumfries spacca le partite. E può essere più bravo di Hakimi in un aspetto”

L'Inter di Simone Inzaghi ha destato una grandissima impressione contro il Bologna a San Siro, portandosi a casa una vittoria per 6-1

"L'Inter ha sempre cercato di fare la partita, ma è una squadra che quando riparte fa male. E questo perché è entrato dentro Dumfries. Ci ha messo un po' come Hakimi, ma le sue accelerazioni possono spaccare le difese avversarie. Ha un dribbling a rientrare col tacco che gli riesce molto bene. Può spaccare la partita, ed è importante, e sono sicuro che può essere più bravo di Hakimi in fase difensiva, perché nel PSV giocava a 4 dietro. L'Inter aveva bisogno di gente di gamba dopo l'addio di Lukaku e Hakimi. In questa Inter c'è un giocatore insostituibile che è Brozovic. Ma non sottovalutiamo la forza di Lukaku, che dava profondità. Ora l'Inter deve trovare vie diverse per attaccare. Champions? Per me passa il turno".