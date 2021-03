Bergomi: “Con un Matthäus l’Inter sarebbe la più forte in assoluto. Farebbe…”

Le parole dell'ex capitano nerazzurro ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Lothar Matthäus ha compiuto oggi 60 anni. L'ex pallone d'oro dell'Inter, tra i più forti centrocampisti della storia, è stato esaltato anche da Beppe Bergomi, suo ex compagno di squadra, nel corso di una intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport: «Oggi giocherebbe? Dove si vuole, sarebbe il centrocampista ideale. Sarebbe ancora il più forte. Davanti alla difesa? Perfetto. Mezzala? Anche. Come vuole Conte, farebbe 10 gol a campionato. Con un Matthäus l’Inter sarebbe la squadra più forte in assoluto».