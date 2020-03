Bergomi: “Partita in equilibrio fino al gol, poi Inter in difficoltà. Eriksen? Ho preso…”

Al termine di Juve-Inter, dagli studi di Sky Sport Beppe Bergomi ha commentato così la gara: “La partita è stata in equilibrio fino al gol, dopo sono emerse le difficoltà dell’Inter e le qualità della Juventus nel palleggio. La bravura della gestione della Juventus io l’ho vista solo in questa gara, l’Inter non le ha mai creato mai un piccolo problema. L’Inter è una squadra che non riesce mai nelle grandi partita ad avere continuità sui due tempi, ne fa uno buono e poi nell’altro cala. Eriksen? Io ho preso un po’ di critiche quando l’ho presentato. Il problema è che tante volte non conosciamo i giocatori. Non è un gioco da strappi, è un centrocampista diverso da quelli che hai. In questo momento devi cambiare qualcosa per trovargli spazio“.

(Sky Sport)