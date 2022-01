Bergomi: “Inzaghi sta incidendo. L’Inter è forte, ma ad agosto non parlavamo così”

Intervenuto come di consueto a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha elogiato il lavoro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter capolista

"Simone Inzaghi sta incidendo all'Inter. Vero che ha tutti leader tecnici, ma ad agosto e settembre non parlavamo dell'Inter in questi termini. Segno che il lavoro dell'allenatore c'è e si vede. L'Inter è una squadra forte, ma 10 giornate fa era a 7 punti da Milan e Napoli. E' 4 punti avanti, ma se perde una gara le altre sono subito addosso. Il Venezia meritava il pareggio, il campionato è ancora lungo. Arriveranno le coppe e non sai mai che percorso farai".