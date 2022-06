Inter, Bergomi: “Lukaku-Lautaro-Dybala insieme? Difficile. Asllani? So che…”

Intervenuto negli studi di Calciomercato L'Originale, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così del mercato nerazzurro: "Sotto l'aspetto tecnico pensare di far giocare insieme Lukaku, Dybala e Lautaro mi sembra difficile, dovresti avere centrocampisti diversi. Asllani? So che è un giocatore che piace molto a Piero Ausilio, scelgono questo profilo perché vogliono mettere un giocatore importante alle spalle di Brozovic e che accetta la panchina. L'hanno seguito anche quando giocava in Primavera e hanno fatto questa scelta: c'erano altri profili che seguivano ma sono andati su di lui", la sua analisi.