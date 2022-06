FCIN1908 / Inter, ecco perché l’incontro per Udogie. Lukaku, Correa e il tris dei sogni…

Beppe Marotta aveva annunciato una squadra fatta per la fine di giugno e l'Inter sta procedendo con incontri giornalieri

Daniele Vitiello

Giornate frenetiche in casa Inter. Beppe Marotta aveva annunciato una squadra pressochè fatta per la fine di giugno e l'Inter sta procedendo con incontri praticamente giornalieri con società e procuratori.

Oggi si è lavorato alacremente sulle fasce. Secondo quanto appurato da Fcinter1908, l'Inter ha voluto valutare di persona i tre profili in questo momento in corsa per prendere il posto, numericamente, di Ivan Perisic. Da qui gli incontri con gli agenti di Udogie, Bellanova e Cambiaso.

Udogie è il preferito della società nerazzurra ma è anche il più costoso. Nettamente il più costoso. Sono in corso valutazioni economiche e tecniche. Ma l'Inter cerca, sulle fasce, dei co-titolari. Ecco la definizione confermata a Fcinter1908.

Capitolo attaccanti

Grande movimento ci sarà anche nel reparto offensivo. L'Inter non conferma la chiusura dell'affare Dybala ma conferma lo stato avanzatissimo dell'operazione. Dybala è promesso sposo nerazzurro.

Per quanto riguarda Romelu Lukaku, il grande sogno di mercato dei tifosi, l'Inter smentisce l'inserimento di contropartite tecniche nell'affare con il Chelsea. Se l'operazione andrà in porto, andrà in porto in prestito oneroso.

Non è arrivata, al momento, alcuna richiesta ufficiale per Joaquin Correa, malgrado l'interessamento evidenziato del Marsiglia. Se dovesse arrivare, l'Inter ovviamente la prenderebbe in considerazione.

E il tridente dei sogni? E' un'ipotesi che in casa Inter non viene esclusa. E questo è già tantissimo. I conti devono tornare, 2 attaccanti della batteria attuale dovrebbero ovviamente andare via, ma l'ipotesi di tenere eventualmente i 3 tenori non è considerata impossibile dal club, come è stato confermato a Fcinter1908.