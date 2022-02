Bergomi: “Inter meno paziente del solito, ha perso brillantezza. Contro il Genoa…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato così lo 0-0 di Marassi tra Genoa e Inter

"L'Inter ha dovuto correre tanto, il Genoa ha fatto una buonissima gara, ha un'anima, è coraggiosa e mai ho visto l'Inter costretta a lanciare lungo come ha fatto col Genoa. Il Genoa ha avuto le occasioni migliori nel primo tempo, un punto è anche un buon punto per l'Inter. Vedo un'Inter meno paziente, tante sbracciate dopo errori tecnici. L'anno scorso l'Inter ha vinto anche con fatica, ricordo col Cagliari con gol di Darmian. Adesso l'Inter è meno brillante, si fa fatica a trovare una soluzione in avanti. I quinti di centrocampo sprecano tante energie".