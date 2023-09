Bergomi: “Inter diversa, scorso anno impaziente. E sono sicuro che mercoledì cambierà”

"Il Milan ha provato un tentativo estremo inserendo qualche attaccante in più. È il modo di difendere del Milan che lo espone molto, accetta l'uno contro uno. Thiaw sfortunato sul primo gol, sul secondo ci sta anche la bravura di Thuram. L'Inter la sblocca subito ed è in discesa, il Milan fa fatica ad accoppiarsi bene con l'Inter. Inzaghi non gli concede al Milan la giocata dentro. L'Inter lo scorso anno era impaziente, ritornati Brozovic e Lukaku Inzaghi ha avuto più coraggio nelle rotazioni. Già da mercoledì l'Inter cambierà, ne sono convinto.