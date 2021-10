Inter-Sheriff, Bergomi: “Vidal deve fare una gara importante. Dimarco? So che Inzaghi…”

Le parole dell'ex giocatore a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Sheriff

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Sheriff, Beppe Bergomi ha parlato del match fondamentale per il cammino europeo dei nerazzurri. Questo il commento dell'ex difensore: "Quelle di Inzaghi sono scelte importanti. So che lui stima tantissimo Dimarco, lo vede molto bene nei tre di difesa, soprattutto per come fa uscire la palla e ha un piede impressionante. Gli servirà molto nelle situazioni da fermo. Vidal deve fare una partita importante, lo Sheriff è una squadra molto organizzata. L'Inter dovrà essere paziente se non sbloccherà subito il risultato".