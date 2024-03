Intervenuto a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi

Intervenuto a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi confrontandola con la Juventus 2013/14 e col Napoli dell'anno scorso: "Si può fare il paragone tra l'Inter e il Napoli, rispetto alla Juve il calcio è cambiato. E' più facile fare un calcio spumeggiante e intenso con il 4-3-3, il 3-5-2 è un sistema un po' più difensivo: però in chiave moderna nella quale costruisci da dietro vedo nell'Inter una squadra potente. Se dovesse vincere questo scudetto, sarebbe un miniciclo considerando due scudetti in quattro anni, due finali europee e quattro coppe. Ma risponderò quando vincerà".