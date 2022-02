Bergomi: “L’Inter ha giocato troppo, è una squadra stanca. Correa è l’unico…”

Nel corso di Sky Calcio Club, l'ex difensore ha commentato il momento complicato che sta attraversando l'Inter

Nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato il momento complicato che sta attraversando l'Inter. Questo il commento dell'ex difensore nerazzurro. "L'Inter in questo momento crea ma sono situazioni non chiare e limpide come aveva in passato". Continuo a pensare che ha giocato troppo, adesso è una squadra stanca negli uomini importanti. Sia Dzeko che Lautaro sono bravi, ma non si sposano benissimo".