Marchegiani: “Per l’Inter è stato un danno non giocare col Bologna. Adesso…”

Nel corso di Sky Calcio Club, l'ex portiere ha parlato di Bologna-Inter, gara rinviata lo scorso 6 gennaio

Nel corso del programma di Sky Calcio Club, Gianluca Marchegiani ha parlato di Bologna-Inter. La gara è stata rinviata lo scorso 6 gennaio e non è stata ancora stabilita una data. "Per l'Inter è stata un danno non giocarla a gennaio perché era in una condizione smagliante. Adesso più tardi la giocano meglio è perché ha un bonus da giocarsi".