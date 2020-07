Bergomi: “Vanheusden? Io ragiono su Inter vincente. E allora mi chiedo: se lo riporti a casa è per…”

Negli studi di Sky Sport, prima della gara tra Inter e Fiorentina, ha parlato l’ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi anche della trattativa con lo Standard per Vanheusden:

“Io ragiono sempre per alti livelli, cioè per un’Inter che voglia vincere, per l’alta qualità. Se riporti a casa Vanheusden lo riporti a casa per fare un 13-14, non credo che lo riporti per fargli fare il titolare in una difesa per vincere. Bisogna capire se Vanheusden può giocare nella difesa a tre. Zaniolo? È una questione risolvibile, ci vuole poco per tirare fuori il buono di questo ragazzo”.