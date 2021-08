Bergomi: “Inter molto positiva. Inzaghi darà una chance a tutti, guardate Vidal…”

Dell'avvio di stagione dell'Inter e del lavoro che dovrà fare Inzaghi ha parlato un grande ex nerazzurro

Dell'avvio di stagione dell'Inter e del lavoro che dovrà fare Inzaghi ha parlato un grande ex nerazzurro come Beppe Bergomi. Queste le parole dell'ex difensore interista:

"Adesso abbiamo avuto una prova pratica: sono stati presi giocatori funzionali a un progetto. Il Genoa non è ancora una squadra pronta, viste le tante pedine perse rispetto allo scorso anno, ma in generale abbiamo visto un’Inter molto molto positiva. Parlo dell’atteggiamento della squadra, che andava a recuperare palla altissima e si divertiva nel tenere palla. Era felice. E poi i singoli: quel Sensi seconda punta importante nei movimenti incontro, Dzeko che difende palla con una qualità diversa rispetto a Lukaku e Calhanoglu che ha meno tempi della giocata di Eriksen, ma un dinamismo maggiore.

I tre difensori dietro sono una sicurezza granitica: quando impari i movimenti di Conte li porti dentro per la vita, sia nella marcatura, nella solidità, sia nel modo in cui l’azione parte dal basso con Handanovic. Una cosa che va sottolineata, poi, è il piglio con cui è entrato in campo Vidal: recuperava la palla con la rabbia che non avevamo quasi mai visto in passato. Lui, Vecino, Gagliardini sono decisivi in questa stagione: Inzaghi ha bisogno di tutti e, a turno, darà a tutti una chance".