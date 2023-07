Bergomi: “Italia, Chiellini è la persona giusta per fare come Riva e Vialli”

Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, in un'intervista concessa a Tuttosport ha parlato di Nazionale a un anno dall'Europeo che si terrà in Germania: "Innanzitutto dobbiamo qualificarci, ma sarebbe incredibile non riuscirci, poi le aspettative saranno quelle di fare un grande torneo. Io continuo a pensare che abbiamo una buona Nazionale in assoluto: magari manca qualcosa in alcuni ruoli ma, in altri, abbiamo abbondanza di giocatori bravi".