Bergomi: “Italia, difesa perfetta: Chiellini top, Bonucci c’è”. E poi elogia Bastoni

Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha parlato così dell'Italia agli Europei

«Penso di sì. Praticamente non abbiamo fatto tirare nessuno in porta. La nostra linea difensiva è perfetta, ma soprattutto c’è quell’aggressione in avanti che tiene lontani gli avversari, c’è la voglia di sacrificarsi, c’è l’atteggiamento collaborativo dei giocatori. Veramente da squadra».

«Tutti sanno come giochiamo. Ma se abbiamo sempre i tempi giusti di gioco, e facciamo muovere bene la palla, troviamo gli spazi. Sono gli altri che devono adeguarsi a noi, noi non ci adeguiamo mai agli altri: questa è la nostra forza. L’unico problema potrebbe arrivare da una squadra che abbia il coraggio e la bravura di palleggiare nella sua metà campo e poi rilanciare l’azione. Ci ha provato la Svizzera ma ha rinunciato presto, la Turchia in un’occasione c’è riuscita facendo partire Under. Quello potrebbe essere il rischio».