Bergomi: “Lautaro deve imparare a essere meno egoista. Sanchez adesso sta bene. L’Inter…”

Nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi analizza l’Inter post lockdown. Queste le dichiarazioni dell’ex difensore nerazzurro: “Quando è ripartita doveva sfruttare quelle partite, soprattutto in casa. La squadra la partita l’ha sempre fatta, poi i cali di tensione e il fatto di non ammazzare la partita, stanno condizionando anche se penso che se l’Inter dovesse arrivare seconda vuol dire che ha fatto un passo avanti. Così si costruiscono le squadre per poi cercare di vincere lo scudetto gli anni dopo”. Sulla coppia Lautaro-Sanchez che hanno combinato molto bene contro la Spal, ha aggiunto: “A me i due sono piaciuti, l’Inter ha dato continuità nei due tempi nella prestazione e i due hanno combinato bene. Sanchez adesso sta bene, Lautaro deve imparare a essere meno egoista e giocare più per la squadra, però era voglioso di far gol. I due mi sono piaciuti“.

(Sky Sport)