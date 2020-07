Roma-Inter, la probabile: riecco Barella, torna de Vrij al centro della difesa. Eriksen…

Una vittoria per mettere pressione alla Juve e blindare la qualificazione in Champions. Dopo la vittoria contro la Spal, l’Inter di Antonio Conte è attesa dalla difficile trasferta contro la Roma. Al centro della difesa dovrebbe rientrare de Vrij con Skriniar e Bastoni a completare il terzetto difensivo. A centrocampo rientra Nicolò Barella che farà coppia con Brozovic, Young e Candreva sulle fasce. Borja Valero al momento favorito su Eriksen, mentre in attacco si va verso la conferma della coppia Lautaro-Sanchez con Lukaku che potrebbe partire dalla panchina.

(Sky Sport)