Bergomi: “Liverpool? Sembra mission impossible ma l’Inter ha chance: ne sono sicuro”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha presentato così la sfida tra Inter e Liverpool di mercoledì

"Una grande sfida per l'Inter, tornerò allo stadio da spettatore perché me la voglio gustare. Sembra un'impresa da fare per l'Inter, una missione quasi impossibile. Il Liverpool gioca di ritmo, ad alta intensità ma l'Inter ha le chance per metterla in difficoltà. Ne sono sicuro".