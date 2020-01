Mercato Inter, ad Appiano spuntano le prime maglie di Eriksen e Vidal

C’è grande fermento intorno all’Inter. La dirigenza nerazzurra è molto attiva sul mercato, come confermato dallo stesso Marotta, e sta cercando di piazzare quei colpi che consentirebbero al tecnico Conte di potersela giocare fino in fondo per il titolo. Il reparto che sicuramente verrà rinforzato è quello di centrocampo e sono due i nomi principalmente inseguiti dall’Inter: Vidal ed Eriksen.

In attesa di sapere di più sull’esito delle due trattative, ad Appiano Gentile si sono portati avanti e hanno iniziato a mettere in vendita le prime magliette con i nomi dei due potenziali acquisti dell’Inter. Il 17 per Eriksen e il 22 per Vidal.